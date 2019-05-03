سوفت بنك تخطط لطرح أولي لصندوق رؤية

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال اليوم الجمعة نقلا عن مصادر مطلعة أن مجموعة #سوفت_بنك تدرس طرحا عاما أوليا لصندوق رؤية البالغ حجمه 100 مليار دولار، والذي يقتنص عادة حصصا كبيرة في شركات التكنولوجيا سريعة النمو.



وبحسب التقرير، تجري سوفت بنك مفاوضات أيضا مع سلطنة عمان للاستثمار في #صندوق_رؤية، وفقا لما نقلته "رويترز".



وكانت تقارير نقلت عن مسؤولين كبار في الشركة قولهم خلال مؤتمر في لوس أنجليس هذا الأسبوع إن الصندوق يخطط أيضا لمضاعفة عدد موظفيه على مدى الثمانية عشر شهراً المقبلة لمواكبة وتيرة إبرام الصفقات من جانب سوفت بنك.



وسبق أن أعلنت الشركة أنها تخطط لإقامة صندوق استثمار ثان، وهي تجري بحسب تقرير وول ستريت جورنال محادثات مع البنوك لمساعدتها في جمع جانب من التمويل.