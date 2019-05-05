أصول مصرف لبنان تتقلص 11% إلى 125 مليار دولار

انخفض إجمالي أصول مصرف لبنان المركزي بنسبة 10.88% على أساس سنوي، ليصل إلى 125.30 مليار دولار في أبريل 2019.

وأوضح مصرف لبنان المركزي في بيان له اليوم الأحد، أن أصوله الأجنبية، التي تشكل 30.30% من إجمالي الأصول، انخفضت بنسبة 4.27% منذ ديسمبر 2018، لتصل إلى 37.97 مليار دولار، في حين أن "محفظة الأوراق المالية"، التي تشكل 25.51% من إجمالي الأصول، سجّلت زيادة بنسبة 3.65% منذ بداية العام.

وبين المصرف أن "القروض للقطاع المالي المحلي"، التي تشكل 12.14% من إجمالي الأصول، تعرضت لانخفاض كبير من 33.61 مليار دولار في ديسمبر 2018، إلى 15.21 مليار دولار في أبريل 2019. في حين سجّلت الأصول الذهبية، التي تشكّل 9.46% من إجمالي الأصول، ارتفاعاً بنسبة 0.69% منذ بداية العام، لتصل إلى 11.85 مليار دولار.

ولفت مصرف لبنان المركزي إلى أنه على جانب الخصوم، انخفضت "ودائع القطاع المالي" التي تشكل 83.38% من إجمالي المطلوبات بنسبة 12.78% منذ بداية العام، لتصل إلى 104.47 مليار دولار في أبريل 2019. كما انخفضت "ودائع القطاع العام"، التي تشكل 2.94% من إجمالي المطلوبات، بنسبة 26.71% منذ بداية العام، لتصل إلى 3.68 مليار دولار في أبريل 2019.