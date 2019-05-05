سوفت بنك تدرس طرح "صندوق رؤية" للاكتتاب العام

أفادت مصادر مطلعة أن مجموعة #سوفت_بنك تدرس طرحا عاما أوليا لصندوق رؤية البالغة قيمته 100 مليار دولار، والمعروف بأنه يقتنص حصصا في شركات التكنولوجيا سريعة النمو مثل #أوبر و We WORK، بحسب ما ورد في صحيفة وول ستريت جورنال.

وأضافت المصادر أن سوفت بنك بحثت موضوع الطرح مع عدد من البنوك لكنها لم تبدأ الإجراءات الرسيمة بعد.

وبحسب الصحيفة، تجري مجموعة سوفت بنك مفاوضات مع سلطنة عمان للاستثمار في صندوق رؤية أيضا.

هذا وكانت تقارير نقلت عن مسؤولين كبار في الشركة قولهم خلال مؤتمر في لوس أنجلوس هذا الأسبوع إن الصندوق يخطط أيضا لمضاعفة عدد موظفيه على مدى الثمانية عشر شهراً المقبلة لمواكبة وتيرة إبرام الصفقات من جانب سوفت بنك.

وسبق أن أعلنت الشركة أنها تخطط لإقامة صندوق استثمار ثان، وهي تجري بحسب تقرير وول ستريت جورنال محادثات مع البنوك لمساعدتها في جمع جانب من التمويل.