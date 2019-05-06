أرباح "نور بنك" الفصلية ترتفع 8% إلى 217 مليون درهم

سجل "نور بنك" نتائج فصلية إيجابية بصافي ربح عند 217 مليون درهم، بنمو 8% مقارنة بالربع الأول في العام الماضي، و220% مقارنة بالربع الأخير من عام 2018.

وقال البنك في بيان صحافي إن التمويلات وودائع العملاء ارتفعت بنسبة 9% و10% على التوالي مقارنة بنفس الفترة من 2018، بحسب ما نقلته صحيفة "البيان".

وأشار إلى أن جودة موجودات البنك استمرت في التحسن مدعومة بنسبة تغطية مخصصات مرتفعة، بلغت 155%، بينما بلغت نسبة التمويل منخفض القيمة 4.5%. كما وصلت نسبة الموجودات السائلة المؤهلة إلى 17.5% ونسبة كفاية رأس المال إلى 16.9%.

يذكر أن بنك "دبي الإسلامي" يدرس الاستحواذ على "نور بنك"، وكلاهما مملوك لمؤسسة دبي للاستثمار الحكومية بنسبة 28.4% في بنك "دبي الإسلامي"، وبنسبة 22.7% في "نور بنك".