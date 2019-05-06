"الأول" يسجل تراجعاً ملحوظاً في أرباحه الفصلية بـ23%

تراجعت الأرباح الفصلية لـ"البنك الأول" بأكثر من 23% إلى 219.5 مليون ريال، مقابل 286 مليون ريال في الربع الأول من العام الماضي.

كما تراجعت أرباح البنك بـ29%، مقارنة بالربع الأخير من العام المنصرم الذي قاربت فيه 310 ملايين ريال.

وأرجع "البنك الأول" انخفاض أرباحه الفصلية إلى ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 17.8%، بسبب ارتفاع كل من مخصص انخفاض خسائر الائتمان ومخصصات أخرى، كمخصص الانخفاض في قيمة الموجودات المالية الأخرى، ومصاريف الاستهلاك والإطفاء بالإضافة إلى المصاريف العمومية والإدارية. قابله جزئياً انخفاض في الإيجارات ومصاريف المباني بالإضافة إلى رواتب ومصاريف الموظفين.

من جانب آخر، ارتفع إجمالي دخل عمليات البنك بنسبة 4.6%، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع كل من دخل المتاجرة، ومكاسب غير محققة عن أدوات مالية مدرجة بالقيمة العادلة في الربح أو الخسارة، بالإضافة إلى أرباح تحويل عملات أجنبية. قابله جزئياً انخفاض في دخل الأتعاب والعمولات، بحسب ما أوضحه البنك في بيان على موقع "تداول".