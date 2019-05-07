بيتك: أرباح البنوك قد تتجاوز مستوياتها التاريخية بـ2007

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي #بيتك مازن الناهض، إن ارتفاع أسعار النفط وتحوّل #الميزانية_الكويتية من العجز إلى الفائض، أديا إلى تراجع إصدارات الخزينة.

وأشار الناهض في مقابلة مع "العربية" إلى أن القطاع النفطي يقود نمو الائتمان في الكويت.

وجاء في كلامه: "نمو الائتمان يعتمد على وتيرة طرح المشاريع الحكومية".

ولفت إلى أن البنك المركزي يقوم بامتصاص السيولة في الجهاز المصرفي من خلال إصدارات الأذون.

من جهة أخرى، أكد الناهض أن لدى البنوك الكويتية فائضا من المخصصات مقارنة ببنوك المنطقة.

وفيما نوه بأن المخصصات شكلت مصدات ممتازة في حال وجود أي تعثرات، قال إن معدلات المخصصات إلى تراجع مقارنة بحجم العمليات.

وأشار إلى أن أرباح القطاع قد تتجاوز هذا العام المستويات القياسية المسجلة في 2007.