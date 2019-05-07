سندات لبنان تتراجع مع تقشف الميزانية المقبلة

تراجعت سندات #لبنان المقومة بالدولار عبر شتى الاستحقاقات اليوم الثلاثاء وسط توترات بشأن خطط تخفيضات إنفاق كبيرة في مسودة ميزانية تقشفية للبلد المثقل بالديون.

وهوى إصدار 2030 أكثر من سنت في #الدولار إلى أدنى مستوياته في شهر، وفقا لبيانات تريدويب.

كان رئيس الوزراء سعد الحريري قال أمس الاثنين إن لبنان بعيد عن الإفلاس لكنه حذر من أن عدم إقرار ميزانية "واقعية" لخفض العجز العام سيكون بمنزلة "عملية انتحارية" بحق الاقتصاد.

وأضرب موظفو #البنك_المركزي_اللبناني عن العمل أمس الاثنين اعتراضا على مقترحات في مشروع الميزانية تقلص مزاياهم لكنهم قرروا تعليق الإضراب اليوم الثلاثاء.