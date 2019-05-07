مصر: استراتيجية جديدة لإدارة الديون متوسطة الآجال

كشفت وزارة المالية عن استراتيجية جديدة لإدارة الديون متوسطة الأجل، التي تستهدف زيادة تدريجية في أحجام وآجال سندات الخزانة، لتوحيد منحنى العائد لأوراق الدين الحكومي وخفض الديون التي يستحق أجلها سنويًا.

وأضافت الوزارة أن الحكومة تخطط لطرح سندات دولية بقيمة 5 إلى 8 مليارات دولار سنويًا خلال السنوات الثلاث المقبلة، ضمن برنامجي مصر لطرح السندات الدولية بالدولار وسقفه ثلاثين مليار دولار، وباليورو وسقفه 12 مليار دولار.

وتسعى اﻻستراتيجية لبلوغ حصة الدين القابل للتداول إلى 70% من إجمالي الدين بنهاية 2021-2020، كما تسعى لإطالة أجله ليصل إلى 4.5 سنوات بنهاية عام 2022-2021.