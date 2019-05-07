أرباح "أبوظبي التجاري" في الربع الأول تفوق المليار درهم

بلغ صافي أرباح بنك أبوظبي التجاري 1.15 مليار درهم في الربع الأول من العام الجاري، لتعكس هذه النتائج الأداء المالي الجيد للبنك قبل الاندماج مع بنك الاتحاد الوطني والاستحواذ على مصرف الهلال.

كما ارتفع إجمالي أصول البنك بنسبة 4% لتصل إلى 292 مليار درهم، وارتفع صافي القروض بنسبة 2% ليصل إلى 169 مليار درهم مقارنة بما كان عليه بنهاية العام الماضي، فيما حققت ودائع العملاء زيادة بنسبة 4% لتصل إلى 184 مليار درهم، مقارنة بما كانت عليه بنهاية 2018.

وحققت إيداعات العملاء منخفضة التكلفة في الحسابات الجارية وحسابات التوفير زيادة بلغت 10 مليار درهم، لتصل إلى 80 مليار درهم مقارنة بنهاية العام الماضي، وشكلت 43.3% من إجمالي ودائع العملاء مقارنة مع 39.4% بنهاية 2018، كما تحسنت نسبة القروض إلى الودائع لتصل إلى 91.7% مقارنة مع 94.2% بنهاية العام الماضي.

وارتفع إجمالي دخل البنك من الفوائد وأرباح عمليات التمويل الإسلامي بنسبة 17% ليصل إلى 3.116 مليار درهم، كما بلغ إجمالي صافي الدخل من الفوائد وعمليات التمويل الإسلامي 1.707 مليار درهم، وارتفع الدخل من غير الفوائد بنسبة 8% ليصل إلى 566 مليون درهم. وارتفع صافي الدخل من الرسوم والعمولات بنسبة 8% ليصل إلى 379 مليون درهم.

وقال علاء عريقات الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لمجموعة بنك أبوظبي التجاري، إن "النتائج المالية التي حققها البنك في الربع الأول من العام الحالي تعكس الأداء الجيد في عدد من المؤشرات الرئيسية، إذ حقق البنك عوائد مجزية ومستدامة للمساهمين، مع مواصلة تحقيق نمو في الحصة السوقية من حيث حجم ودائع العملاء. وحققت الرسوم والعمولات زيادة في المساهمة بالدخل. وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة في الأسواق، حققت ودائع العملاء منخفضة التكلفة في الحسابات الجارية وحسابات التوفير ارتفاعًا بمبلغ 10 مليار درهم لتصل إلى 80 مليار درهم، بزيادة بنسبة 15% مقارنة بنهاية العام 2018".

وأشار إلى أن عملية الاندماج بين بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني، والاستحواذ على مصرف الهلال، دخلت حيز التنفيذ، ما يشكل مرحلة مفصلية وعلامة فارقة في مسيرة المجموعة المصرفية الجديدة، وقد "بدأنا بالفعل تحقيق تقدم سريع في توحيد أعمال البنوك الثلاثة، وننظر إلى المستقبل بتفاؤل آخذين بعين الاعتبار أولوية الحفاظ على أعلى معايير خدمة العملاء في جميع مراحل الاندماج، والتركيز على إدارة التكاليف لتحقيق النمو المستدام على المدى الطويل".