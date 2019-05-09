3.6 مليون دينار أرباح "المركز المالي الكويتي" بالربع الأول

ارتفعت الأرباح الفصلية لشركة #المركز_المالي_الكويتي بنسبة 110% لتصل إلى 3.6 مليون دينار.

وقالت الشركة في بيان للبورصة إن ارتفاع الأرباح الفصلية يعود إلى زيادة القيمة العادلة للأصول المالية المُدرجة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر.

وأوضحت الشركة أن مجلس الإدارة اعتمد في اجتماعه، أمس الأربعاء، البيانات المالية للربع الأول مع تطبيق معيار التقارير المالية الدولي (IFRS16) الواجب التطبيق من 1 يناير/كانون الثاني 2019.

وبينت أن المعيار الدولي يوجب إثبات قيمة الإيجارات ضمن قائمة الأصول تحت بند "حق استخدام الأصول" مقابل إثبات الالتزام ضمن قائمة الخصوم تحت بند "ذمم دائنة".

وأشارت الشركة إلى أن تطبيق المعيار المالي الدولي سوف ينعكس على المركز المالي بزيادة في الأصول بمبلغ 807 آلاف دينار في بند "حق استخدام الأصول"، وزيادة في الخصوم بمبلغ 819 ألف دينار ضمن بند "ذمم دائنة وخصوم أخرى"، كما لا يوجد أثر مادي على قائمة الدخل لفترة الربع الأول المنتهية في 31 مارس/آذار 2019.

كما ارتفعت الإيرادات الفصلية بنسبة 50% لتصل إلى 7.4 مليون دينار.