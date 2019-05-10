بنوك حكومية تركية تبيع مليار دولار لانتشال الليرة

قالت مصادر إن بنوكا حكومية تركية باعت أكثر من مليار دولار خلال تعاملات الأسواق الخارجية، ما ساعد الليرة على الارتفاع أكثر من اثنين بالمئة خلال التعاملات، وكبح انخفاضات أطلقها هذا الأسبوع قرار بإعادة انتخابات بلدية اسطنبول.

وبحلول الساعة 0836 بتوقيت غرينتش من الجمعة بلغت الليرة 6.1300 للدولار، مرتفعة من مستوى إغلاق عند 6.1935 يوم الخميس. كما ارتفعت العملة إلى 6.0515 مقابل الدولار الأميركي في تعاملات #الأسواق_الخارجية الآسيوية.

وبحسب المصادر المطلعة، كان البنك الزراعي، وهو أكبر بنوك تركيا من حيث الأصول، من بين البنوك التي باعت الدولار لدعم الليرة. ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من البنك الزراعي.

وخسرت الليرة التركية 15 في المئة من قيمتها مقابل الدولار هذا العام، وارتبط أحدث انخفاض بقلق المستثمرين من القرار الصادر يوم الاثنين الماضي بإعادة انتخابات البلدية في اسطنبول والتي فاز فيها حزب المعارضة الرئيسي بفارق ضئيل.

وألغى المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا يوم الاثنين نتائج الانتخابات البلدية التي أُجريت في 31 من مارس/آذار بمدينة اسطنبول، كبرى المدن التركية والمركز التجاري للبلاد، وذلك بعد أسابيع من طعون قدمها حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي تلقى هزيمة في الانتخابات.

ويوم الخميس الماضي، قام البنك المركزي التركي بتشديد فعلي لسياسته عبر تقديم تمويل للسوق بأسعار فائدة أعلى، واتخذ خطوات إضافية فيما يخص السيولة لدعم الليرة.

وتأتي الخسائر التي تكبدتها الليرة هذا العام لتُضاف إلى انخفاض بنحو 30 بالمئة في قيمتها العام الماضي، وسط مخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي وكذلك علاقات متوترة مع الإدارة الأميركية.

ويخشى المستثمرون من أن قرار إعادة انتخابات اسطنبول في 23 يونيو حزيران سيضيف نحو شهرين من حالة عدم اليقين بشأن خطط تركيا لإعادة التوازن وتحقيق الاستقرار في الاقتصاد.