رحلة في متحف "بنك الكويت" تختصر تاريخ العمل المصرفي

شهد العمل المصرفي رحلة تطور هامة منذ خمسينيات القرن الماضي، من البدالة اليدوية والتيليكس إلى عالم الـ block chain.

ولا يزال بنك الكويت الوطني يحتفظ في متحفه الخاص ببعض من تلك الآلات التي استخدمها في بدايات عمل البنك قبل عقود لخدمة عملائه.

واستعرض عصام الصقر الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني بدالة البنك التي كانت تستخدم في الخمسينيات لتحويل مكالمات للمسؤولين، لكنها كانت بدائية بما يكفي لتمكن مستخدمها من سماع المكالمة بين الطرفين.

وبات البنك الآن يستثمر الكثير في تطوير عمله المصرفي ليواكب التقدم الحاصل في التكنولوجيا، وانضمامه إلى نظام "الريبل" الذي يعد من أحدث الأنظمة التي تمكن من تحويل الأموال من بلد إلى آخر في ثوان، آخر خطوة في هذا الإطار بحسب توضيحات الصقر.

وأضاف أن التعامل بنظام الريبل سيزيد مع توسع شبكة البنوك التي تتطلع للانضمام إلى هذا النظام.

ولفت في حديث لـ"العربية" إلى أن بنك الكويت الوطني سيستثمر في كل ما يسهم في مواكبة العصر والتطور التكنولوجي والرقمنة، مع تزايد اهتمام الأفراد بالخدمات الإلكترونية.

وأشار إلى أن الخدمات المصرفية عبر أجهزة الموبايل ارتفعت بحوالي 40% خلال السنة الأخيرة، فيما تراجعت العمليات من خلال فروع البنك.