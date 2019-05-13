11 مليار درهم صافي أرباح 16 بنكا إماراتيا بالربع الأول

حققت 16 بنكاً وطنياً مدرجة في سوق دبي المالي، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، صافي أرباح بقيمة 11.14 مليار درهم درهم، في الربع الأول من 2019، بنمو نسبته 9.3% عن الفترة نفسها من عام 2018، التي سجلت أرباحاً بقيمة بلغت 10.19 مليار درهم.

وبحسب البيانات المالية المعلنة لـ16 بنكاً وطنياً من إجمالي 18 بنكاً (بعد إلغاء إدراج بنك الاتحاد الوطني)، تحقيق 12 بنكاً نمواً في الأرباح، فيما تراجعت أرباح أربعة بنوك، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم".

ولم يفصح بنكا الشارقة والاستثمار عن بياناتهما حتى اليوم الاثنين.

وتصدّر " #أبوظبي_الأول" قائمة البنوك الأكثر ربحاً بقيمة بلغت ثلاثة مليارات و107 ملايين درهم، يليه بنك الإمارات دبي الوطني بقيمة بلغت مليارين و743 مليون درهم، فيما حل "دبي الإسلامي" ثالثاً بقيمة بلغت ملياراً و336 مليون درهم.

أما من حيث البنوك الأكثر نمواً، فقد حقق " #الإمارات_الإسلامي" أعلى نمو ربعي في الأرباح بنسبة بلغت 97%، يليه "رأس الخيمة الوطني" الذي سجل نمواً نسبته 32%، ثم "مصرف عجمان" بنمو نسبته 26.5%.

وسجلت أربعة بنوك تغيراً سالباً، إذ تراجعت أرباحها خلال الربع الأول من عام 2019، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018، تصدرها البنك #التجاري_الدولي بتراجع نسبته (سالب 49%)، يليه "العربي المتحد" بتراجع نسبته (سالب 39%)، ثم "الإمارات للاستثمار" الذي سجل تراجعاً في الأرباح نسبته (سالب 36%)، وأخيراً "أبوظبي التجاري" بنسبة (سالب 4.6%).