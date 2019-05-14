بنوك الإمارات: 1.4 مليار درهم تمويلات "الماء والكهرباء"

حظيت مشاريع الماء والكهرباء والغاز بأهمية كبيرة في قائمة المشاريع التي حرصت البنوك العاملة في الإمارات على توفير التمويل اللازم لها، والذي نما بنسبة 8.2% وبقيمة 1.4 مليار درهم خلال الربع الأول من العام 2019 بحسب صحيفة "البيان".

ووثقت الأرقام التي يصدرها #مصرف_الإمارات_المركزي استمرار تصاعد المؤشر التمويل المقدم لمشاريع الماء والكهرباء والغاز خلال الأشهر الماضية، وهو ما رفع إجمالي رصيد التسهيلات المالية التي حصل عليها القطاع إلى 18.4 مليار درهم في نهاية شهر مارس الماضي مقارنة مع نحو 17 مليار درهم في ديسمبر من العام 2018.

وتتواكب سياسة #البنوك في مواصلة تمويل هذا النوع من المشاريع مع الاهتمام الحكومي في تعزيز مرافق البنية التحتية، وهو الأمر الذي مكّن دولة الإمارات من حجز موقع متقدم في قائمة تصنيفات أكثر الدول تقدماً في مجال البنية التحتية على مستوى العالم بحسب المؤسسات الدولية المتخصصة.

وتظهر الأرقام الرسمية أن #التسهيلات_المالية التي حصلت عليها مشاريع الماء والكهرباء والغاز شكلت نحو 2% من إجمالي التمويلات التي قدمها الجهاز المصرفي للأنشطة الاقتصادية كافة مع نهاية الربع الأول من العام الجاري، والتي بلغت قيمتها 1.529 تريليون درهم.