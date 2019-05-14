صفقة اندماج "دبي الإسلامي" و"بنك نور" تمضي قدماً

عيّن "بنك دبي الإسلامي" HSBC Holdings Plc كمستشار لصفقة الاستحواذ المنتظرة على منافسه الأصغر "بنك نور"، وفقًا لما نقلته وكالة "بلومبرغ" عن مصادر مطلعة.

وقال أحد المصادر إن "بنك نور" يعمل أيضاً مع باركليز بخصوص الصفقة، طالباً عدم الكشف عن هويته لسرية المناقشات.

وسيؤدي الاستحواذ إلى خلق كيان مصرفي ضخم بأصول تبلغ قيمتها 278 مليار درهم (76 مليار دولار).

وكان #بنك_دبي_الإسلامي قال إنه حصل على موافقة من مجلس إدارته لاستكشاف أفق استحواذ محتمل على "بنك نور".

وأضاف أكبر بنك إسلامي في الإمارات في بيان أن مجلس إدارته سمح له بتعيين مستشارين ماليين لإجراء الفحص الفني على بنك نور وتقديم رأي واضح بخصوص تقييمه.

ويشهد قطاع الخدمات المالية في الشرق الأوسط موجة اندماجات، حيث تبحث البنوك عن طرق لتحسين التنافسية وزيادة رأس المال وسط تباطؤ النمو الاقتصادي.

وفي أبوظبي قامت 3 بنوك هي بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني، بالإضافة إلى "مصرف الهلال" بالاندماج، بعد صفقة سابقة جمعت بين اثنين من أكبر بنوك الإمارة "أبوظبي الوطني" و"بنك الخليج".

كما تجري مصارف في السعودية والكويت والبحرين محادثات اندماج هي الأخرى.

وتعد "دبي للاستثمار"، أكبر مساهم في بنك دبي الإسلامي بحصة 28%، كما أنها أحد أكبر المستثمرين أيضاً في "بنك نور"، الذي تم تأسيسه عام 2008.

وكان لدى "بنك دبي الإسلامي" أصول بقيمة 227 مليار درهم مع نهاية مارس، مقارنة بـ51 مليار درهم لدى "بنك نور" في ديسمبر، وفقًا للبيانات التي جمعتها "بلومبرغ".