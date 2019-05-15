أوني كريديت يتجه للتقدم بعرض لشراء كومرتس بنك الألماني

قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن بنك #أوني_كريديت كثف استعداداته للتقدم بعرض محتمل لشراء #كومرتس_بنك الألماني، من خلال الاستعانة بمصرفيين في مجال الأنشطة الاستثمارية من بينهم مسؤول ألماني كبير سابق.



وذكرت المصادر أن البنك الإيطالي خاطب لازارد ومصرفيها يورج أسموسين، نائب وزير المالية الألماني السابق، مع جيه.بي ممورجان بخصوص الاستحواذ المحتمل، مما يزيد من فرص إبرام اتفاق قد يسمح لأوني كريديت بالتحول بعيدا عن سوقه المحلية المتعثرة.



وقال أوني كريديت في بيان ردا على تقرير رويترز إنه يريد توضيح أنه لم يتم توقيع أي تفويض مصرفي يتعلق بأي عملية محتملة في السوق.



وأكد البنك أن خطة العمل التي يتبناها حاليا تقوم على النمو الذاتي، وسيتم الكشف عن خطة جديدة في الثالث من ديسمبر/كانون الأول.



وعلى الرغم من عدم وضوح ما إذا كان سيتم التقدم بعرض وتوقيت تقديمه، إلا أن أوني كريديت مهتم منذ فترة طويلة بالتوسع في ألمانيا، بحسب ما قالته عدة مصادر مطلعة على تفكير الإدارة. ويملك البنك بالفعل مصرف إتش.في.بي الألماني الكبير الذي يتخذ من ميونيخ مقرا له.



غير أن البنك الإيطالي، الذي يركز على خطته لتحسين أوضاعه، كان ينتظر نتيجة محادثات الاندماج بين كومرتس بنك وجاره الأكبر في فرانكفورت دويتشه بنك.



وانهارت تلك المحادثات في الأسابيع الأخيرة، ليعود كومرتس بنك من جديد إلى جدول أعمال الرئيس التنفيذي لأوني كريديت جان بيير موستييه، الذي سيعكف على تقييم هدف بقيمة نحو 9.3 مليار يورو، ما يعادل 10.4 مليار دولار، في حين تبلغ القيمة السوقية لأوني كريديت 24.4 مليار يورو.



وأحجم جيه.بي مورجان ولازارد وكومرتس بنك ووزارة المالية الألمانية عن التعليق، بينما لم يرد أسموسين على طلب بالتعقيب.