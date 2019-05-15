تراجع أرباح "كريدي أجريكول" 11% إلى 763 مليون يورو

تراجع صافي ربح بنك كريدي أجريكول الفرنسي في الربع الأول من العام حيث طغى أثر حدثين استثنائيين على زيادات في ربحية وحدته الفرنسية لخدمات التجزئة المصرفية وذراعه لأنشطة الاستثمارات المصرفية والمؤسسية.



وقال فيليب براساك الرئيس التنفيذي للبنك للصحفيين إن جميع مؤشرات البنك إيجابية وعلى نطاق واسع كذلك.



وأضاف أن البنك نجح في تعزيز أرباحه في وحدتيه لخدمات التجزئة المصرفية في فرنسا وإيطاليا على الرغم من استمرار انخفاض بقاء أسعار الفائدة بسبب سياسات تجارية قوية.



وانخفض صافي ربح كريدي أجريكول في الربع الأول 11% إلى 763 مليون يورو، ما يعادل 855 مليون دولار مقارنة مع 856 مليون يورو في الفترة نفسها قبل عام عندما سجل ربحا رأسماليا بقيمة 86 مليون يورو بفضل الاستحواذ على ثلاثة بنوك في إيطاليا.



وقال البنك إنه اضطر للمساهمة بنحو 40 مليون يورو إضافية في صندوق أوروبي لحماية ودائع البنوك في الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.



وتوقع محللون استطلعت انفرونت داتا آراءهم لصالح رويترز أن يحقق البنك صافي ربح 789 مليون يورو في الربع الأول.



ومن المنتظر أن يعلن كريدي أجريكول أهدافه المالية الجديدة يوم 6 يونيو. وتجاوز البنك الأهداف التي حددتها الإدارة لعام 2019 قبل سنة من الموعد المقرر.