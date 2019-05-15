حكومة لبنان ترجئ البت بمشروع الميزانية إلى الجمعة

قال وزير الصحة اللبناني جميل جبق إن #مجلس_الوزراء_اللبناني أرجأ عقد جلسته الأخيرة بشأن مسودة ميزانية 2019 حتى الجمعة، ليؤجل اجتماعا مهما لوضع اللمسات النهائية على خطط تهدف إلى خفض عجز الميزانية.



ولبنان مُثقل بواحد من أكبر أعباء الدين العام في العالم، وتعتبر الإصلاحات التي تعطلت طويلا أشد إلحاحا من أي وقت مضى بعد تدني النمو الاقتصادي لسنوات.

وحث الرئيس اللبناني #ميشال_عون في خطاب مساء أمس الثلاثاء اللبنانيين على إنهاء الاحتجاجات وتقديم التضحيات لإنقاذ البلاد من أزمة اقتصادية ومالية.

وكان من المقرر أن يلتقي الوزراء مجددا مساء اليوم الأربعاء، بعد أن عقدوا اجتماعا ظهر اليوم، للاتفاق على الميزانية قبل إرسالها إلى البرلمان لنيل موافقته.



وأفاد جبق، للصحفيين، في السراي الكبير مقر الحكومة ببيروت "لا جلسة ثانية هذه الليلة".



ودعا نبيه بري رئيس مجلس النواب إلى تسريع جهود استكمال الميزانية وفقا لما نقله عنه نواب في حركة أمل التي ينتمي إليها بعد اجتماع.



وأدت المخاوف من أن تتضمن الميزانية تخفيضات للأجور ومعاشات التقاعد إلى احتجاجات من موظفي القطاع العام وجنود متقاعدين.