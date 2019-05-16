مساهمو "الأول" و"ساب" يوافقون على اندماج البنكين

وافقت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي كل من "البنك الأول" و"بنك ساب" في اجتماعها أمس، على شروط وأحكام عملية اندماج البنكين.

ووافق الأعضاء على عملية دمج #البنك_الأول في #بنك_ساب من خلال إصدار 0.48 سهم في بنك "ساب" مقابل كل سهم في البنك الأول، وفقا لشروط وأحكام اتفاقية الاندماج بين البنكين، وهو ما سيؤدي إلى زيادة رأسمال "ساب" بـ37% إلى 20.5 مليار ريال.

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وسيتم زيادة رأسمال بنك ساب من خلال إصدار أسهم جديدة لصالح مساهمي البنك الأول وذلك لغرض دمج البنك الأول في بنك ساب، وستتم زيادة عدد أسهم بنك ساب من 1,5 مليار سهم إلى 2,05 مليار سهم. وسيتم إصدار 0.48 سهم جديد في بنك ساب مقابل كل سهم من أسهم البنك الأول. وستكون الأحقية للمساهمين المالكين لأسهم البنك الأول عند نفاذ قرار الاندماج، والمقيدين في سجل مساهمي البنك الأول لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني فترة تداول بعد نفاذ #قرار_الاندماج.

كذلك وافق أعضاء الجمعيتين على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للبنكين، وعلى تعديلات بنود اتفاقية الشركاء. وأعلن البنك الأول عن بدء فترة اعتراض الدائنين على صفقة الاندماج وفقاً لأحكام المادة (193) من نظام الشركات.