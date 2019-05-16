"سيتي بنك" يوسع فريق عمله في السعودية

يخطط "سيتي بنك" لتوظيف مزيد من المصرفيين في فرعه بالسعودية، استعداداً للتدفق المتوقع للاستثمارات الأجنبية إلى سوق الأسهم السعودية.

ويعمل البنك الأميركي على توسعة فريق عمله بالرياض بعد الحصول على الموافقة الشهر الماضي ببدء تداول الأسهم والأوراق النقدية وخدمات الحفظ في المملكة. في وقت من المنتظر أن يساهم إدراج MSCI لسوق السعودية ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة في تعزيز التداول.

وعاد "سيتي بنك" إلى السعودية بعد التخارج منها عبر بيع حصته في سامبا المالية عام 2004، تاركاً الساحة لمنافسيه "جي بي مورغان" و"إتش إس بي سي"، في وقت تجري المملكة إصلاحات كبيرة على الاقتصاد وتدخل في مرحلة تحول بعيداً عن الاعتماد على النفط.

وقد حصل البنك على رخصة استثمار مصرفي في السعودية عام 2017، وظفر منذ ذلك الحين بدور في بعض من أكبر الصفقات في الممكلة، كصفقة "سابك" وصكوك "أرامكو"، وتقديم المشورة لـ"زين" السعودية في صفقة بيع أبراجها للاتصالات إلى IHS القابضة.