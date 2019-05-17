بنك أوف أميركا: المستثمرون يتجهون إلى السندات

قال خبراء لدى بنك أوف أميركا ميريل لينش إن المستثمرين سحبوا أموالا بقيمة 19.5 مليار دولار من الأسهم في الأسبوع المنتهي في 15 مايو، بينما ضخوا 5.1 مليار دولار في السندات التي شهدت تدفقات للأسبوع التاسع عشر.



وأضاف الخبراء استنادا إلى بيانات التدفقات لدى إي.بي.إف.آر أن التدفقات الخارجة من ديون الأسواق الناشئة بلغت 2.9 مليار دولار، وهي الأكبر منذ يونيو حزيران 2018.