"ساما" تغرم 16 مؤسسة مالية لمخالفتها مبادئ تمويل الأفراد

كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" عن إيقاع غرامات مالية على 16 مؤسسة مالية لمخالفتها مبادئ التمويل المسؤول للأفراد، وتوجيه تلك المؤسسات بتصحيح تلك المخالفات.

وذكرت مؤسسة النقد في بيان نشر على موقعها على الإنترنت أن القرار جاء انطلاقاً من دورها الإشرافي والرقابي على المؤسسات المالية العاملة في المملكة، وحرصاً منها على تطبيق مبدأ العدالة والشفافية، والالتزام بتعليماتها القاضية بوجوب التقيد التام بمبادئ التمويل المسؤول للأفراد، بما يُلبي الاحتياجات الفعلية لجميع فئات المجتمع ويراعي الأعباء المالية التي يمكن لهم تحملها عند تقدمهم للحصول على أي منتج تمويلي، وبما يضمن العدالة والتنافسية بين الممولين ويحافظ على فاعلية وكفاءة الإجراءات والآليات المتبعة من قبلهم في هذا الشأن.

وشمل القرار كلاً من #مصرف_الراجحي، البنك الأهلي التجاري، البنك #السعودي_الفرنسي، بنك الرياض، بنك الجزيرة، فرع بنك الإمارات دبي الوطني، مصرف الإنماء، مجموعة سامبا المالية، الشركة السعودية لتمويل المساكن "سهل"، شركة دار التمليك، شركة عبداللطيف جميل المتحدة للتمويل، شركة السعودي الفرنسي للتمويل التأجيري، شركة النايفات للتمويل، شركة المرابحة المرنة للتمويل، شركة الجبر للتمويل، شركة راية للتمويل.

وذكرت ساما أن المخالفة جاءت لمبادئ التمويل المسؤول للأفراد وذلك فيما يتعلق بنسب التحمل من إجمالي دخلهم الشهري عند حصولهم على منتجات التمويل، فقد أوقعت المؤسسة –بناءً على الصلاحيات المخولة لها نظاماً– غرامات مالية على هذه المؤسسات، كما لفتت نظر تلك المؤسسات إلى المخالفات الواقعة في أعمالها، ووجهتها باتخاذ الإجراءات التصحيحية تجاهها.