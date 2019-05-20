رغم الخسائر.. عمومية "بنك الاستثمار" تقر الاستمرارية

وافقت الجمعية العمومية لـ"بنك الاستثمار" على استمرار نشاط البنك على الرغم من بلوغ خسائره نصف رأس المال المصدر.

يأتي ذلك بعد أن قرر مجموعة من المساهمين تزيد نسبة مساهمتهم عن 10% من رأسمال البنك، إدراج بند للنظر في استمرارية أعمال البنك.

ووفق إفصاح على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية، صادقت الجمعية على ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية 2018، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات، كما صادقت على استخدام ما سبق تخصيصه من الاحتياطي الخاص (الاختياري) الذي بلغت قيمته نحو 450.68 مليون درهم، وعلى استخدام ما تم تخصيصه من احتياطي قانوني بقيمة 450.68 مليون درهم وذلك لغرض تغطية أي خسائر متراكمة أو المخصصات المتوجبة على البنك، بناء على تعليمات المصرف المركزي بهذا الشأن، بشرط الحصول على الموافقات اللازمة، بحسب ما نقلته صحيفة "الخليج".