المركزي الباكستاني يرفع سعر الفائدة إلى أعلى مستوى

رفع البنك المركزي الباكستاني سعر الفائدة المصرفية بمعدل 150 نقطة ليصل إلى 12.25%، وهو أعلى مستوى له بسبب استمرار الضغط على التضخم والعجز المالي وانخفاض سعر العملة المحلية.

وأوضح البنك في بيان أن اتجاهات الاقتراض الحكومي أظهرت عجزًا ماليًا متزايدًا خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية، ما دفع البنك إلى مراجعة السياسة المالية ورفع سعر الفائدة المصرفية للسيطرة على التضخم.

وأضاف أن الضغط المتزايد على ميزانية المدفوعات الخارجية للحكومة أدى إلى انخفاض الاحتياطيات إلى 8.8 مليار دولار، ما أدى إلى انخفاض سعر الروبية الباكستانية بشكل حاد، مشيرًا إلى أنه سيواصل مراقبة المؤشرات الاقتصادية عن كثب، وأنه يقف على أهبة الاستعداد لاتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة أي تقلب لا مبرر له في مؤشرات الاقتصاد الوطني.