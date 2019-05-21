هل يطيح استياء المساهمين برئيس "دويتشه بنك"؟

أعرب كبار المساهمين في #دويتشه_بنك عن استيائهم المتزايد حيال أداء رئيس مجلس الإدارة Paul Achleitner من بينهم شركة Cerberus Capital Management وHNA Group بحسب مصادر لوكالة بلومبرغ.

وقد تمت مناقشة إمكانية إقالة رئيس مجلس إدارة المصرف الألماني، من منصبه قبل انتهاء عقده في 2022 لكن من غير الواضح بعد التوجه الذي ستتخذه الجمعية العمومية التي تجتمع يوم الخميس والتي من المتوقع أن تشهد مواجهة صعبة بين المساهمين والإدارة.

ونقلت بلومبرغ عن مسؤولين في #البنك_المركزي_الأوروبي قولهم إن إقالة رئيس مجلس إدارة دويتشه بنك قد يكون الخيار الأفضل بالنسبة للمصرف.

وتولى Achleitner هذا المنصب قبل 7 سنوات وأشرف على سلسلة من التغييرات الإدارية التي فشلت في استعادة النمو والربحية.

وفقدت أسهم دويتشه بنك نحو 40% خلال سنة وانخفضت إلى أدنى مستوياتها تاريخيا يوم الاثنين، بعد تقلص الإيرادات للفصل التاسع على التوالي، وخفض التوقعات لأداء البنك خلال العام الحالي.