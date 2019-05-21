"بنك الجزيرة" يوقع اتفاقيتين مع "الجزيرة تكافل"

وقع #بنك_الجزيرة مع شركة #الجزيرة_تكافل_تعاوني اليوم الثلاثاء اتفاقيتين تشمل الأولى تقديم خدمات حماية محفظة القروض الخاصة بمنسوبي البنك، لمدة سنة تبدأ من 1 يونيو 2019 وبقيمة 716.51 ألف ريال.

وتأتي الاتفاقية الثانية بين الطرفين لتقديم خدمات التأمين الجماعي لمنسوبي البنك، ولمدة سنة ميلادية تبدأ اعتبارًا من 1 يونيو 2019، وبقيمة 2.35 مليون ريال.

وتوقع البنك والشركة في بيانات منفصلة على الموقع الإلكتروني لسوق الأسهم السعودية "تداول" أن يكون هناك أثر مباشر لهاتين الاتفاقيتين على القوائم المالية خلال العامين 2019 و2020.

وأكد البنك والشركة أن العقدين جرى إبرامهما في سياق الأعمال الاعتيادية ولم يمنحا أي مزايا تفضيلية.

وأوضح الطرفان أن المهندس عبدالمجيد بن إبراهيم السلطان رئيس مجلس إدارة شركة "الجزيرة تكافل" له مصلحة غير مباشرة في هذا العقد بحكم عضويته في مجلس إدارة البنك، كما أن عضو مجلس الإدارة خالد بن عثمان العثمان له مصلحة غير مباشرة في هذا العقد كونه عضو مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل تعاوني وأحد كبار التنفيذيين في البنك.