"ساما": 87 مليار ريال أصول فروع البنوك الأجنبية

كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، أن حجم أصول فروع البنوك الأجنبية العاملة في السوق المحلية، بلغ مع نهاية العام المالي 2018 نحو 87.0 مليار ريال، فيما بلغت محفظة إقراضها نحو 39.2 مليار ريال وحجم ودائع 44.2 مليار ريال.

ووصفت ساما مستويات السيولة التي تضخها هذه الفروع بـ"المقبولة".

وقالت مستويات مؤشرات السلامة البنكية للمصارف السعودية "جيدة" مقارنة بالدول الأخرى حتى نهاية العام الماضي، متجاوزة معدل كفاية رأس المال 20 %وفقا لمتطلبات بازل 3، بحسب تصريحات لصحيفة "الاقتصادية" السعودية.

وأكدت المؤسسة، أن الربحية سجلت معدلات جيدة حيث سجل العائد على الأصول ما نسبته 2.1 % وسجل العائد على حقوق الملكية ما نسبته 13.9 %.

وأشارت إلى أن مستويات السيولة ضمن مستويات "جيدة"، حيث سجل معدل القروض إلى الودائع نسبة 77.4 %، كما سجل معدل تغطية السيولة LCR وصافي التمويل المستقر NSFR لدى القطاع المصرفي نسبتي 211.3 % و128.1 % على التوالي، وجميعها أعلى مما هو موصى به وفقا لمتطلبات بازل 3، أما فيما يتعلق بالقروض غير العاملة فلا تتجاوز 2% من حجم القروض الممنوحة من البنوك.