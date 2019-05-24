بنك أوف أميركا: أول تدفقات للأسهم العالمية في 10 أسابيع

قال بنك أوف أمريكا ميريل لينش اليوم الجمعة إن المستثمرين عززوا حيازاتهم من الأسهم العالمية للمرة الأولى في شهرين ونصف الشهر وواصلوا شراء السندات، في الوقت الذي أحدثت فيه التوترات بشأن الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين هزات في الأسواق المالية.



وقال البنك نقلا عن بيانات إي.بي.إف.آر إن صافي التدفقات إلى الأسهم بلغ ما إجماليه 900 مليون دولار في أسبوع حتى يوم الأربعاء، وذلك للمرة الأولى في عشرة أسابيع. ونزحت تدفقات بقيمة 135 مليار دولار من الأسهم منذ بداية العام.



لكن نحو 3.9 مليار دولار نزحت من أسهم الأسواق الناشئة، في أكبر خروج للأموال منذ يونيو من العام الماضي.



وجذبت السندات العالمية تدفقات بقيمة 6.4 مليار دولار، تُضاف إلى 158 مليار دولار ذهبت إلى سوق الملاذ الآمن بالفعل هذا العام.



وعلى الرغم من تنامي المخاوف بشأن حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، يقول بنك أوف أمريكا إنه ما زال يتوقع ارتفاعات جديدة للأصول العالية المخاطر هذا الصيف.