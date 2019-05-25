لبنان: ارتفاع الدين العام 5.3% لـ 86.2 مليار دولار

سجل إجمالي #الدين_العام في #لبنان ارتفاعاً بنسبة 1.2% شهرياً، وبنسبة 5.3% سنوياً، ليصل إلى 86.2 مليار دولار في الربع الأول من 2019.

وعزا بيان صادر عن وزارة المالية اللبنانية هذا الارتفاع إلى الزيادات في ديون العملة المحلية، وكذلك ديون العملة الأجنبية في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

وأوضح البيان أنه تم تسجيل ارتفاع أكبر من قبل الديون الأجنبية، حيث أضافت 10.4 % على أساس سنوي (سنوي) إلى 33.8 مليار دولار في الربع الأول من 2019.

وبين أنه نمت حصة #الديون_الأجنبية من إجمالي الدين الإجمالي من 37.4 % في الربع الأول من عام 2018 إلى 39.2% في الربع الأول من عام 2019.

كما أضاف الدين المحلي على أساس سنوي 2.3% ليصل إلى 52.4 مليار دولار بحلول مارس 2019، حيث استحوذ على 60.83% من إجمالي الدين خلال نفس الفترة.

وأشار إلى ارتفاع صافي الدين العام الذي يمثل الدين الحكومي باستثناء ودائع القطاع العام في #البنوك_التجارية والبنك المركزي، بنسبة سنوية قدرها 8.6% ليصل إلى 77.2 مليار دولار في الربع الأول من عام 2019.