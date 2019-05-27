مصر.. تخفيف مخاطر مساهمات البنوك بصناديق الاستثمار

وافق البنك المركزي المصري على إضافة مساهمات #البنوك في رؤوس أموال #صناديق_الاستثمار المباشر المستهدفة للشركات الصغيرة الناشئة ضمن النسبة البالغة 20% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك.

وأقر #المركزي_المصري حساب وزن مخاطر نسبي بمعدل صفر على مساهمات #البنوك في رؤوس أموال هذه الصناديق بناء على عدد من المحددات.

ومن أبرز هذه المحددات ألا تتجاوز #استثمارات_البنوك في رؤوس أموال #صناديق_الاستثمار المباشرة 10% من رأس المال الأساسي للبنك ولا تتخطى حصة البنك 50% من رأسمال الصندوق حتى لا يدخل ضمن المجموعة المصرفية.