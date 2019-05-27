بنك رأس الخيمة: المخصصات ستنخفض قليلاً في الربع الثاني

قال بيتر إنغلند، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني، إن أرباح الربع الثاني ستكون جيدة ومماثلة للربع الأول، وإن المخصصات ستنخفض قليلاً في الربع الثاني.

وأضاف "حققنا أرباحاً استثنائية خلال الربع الأول بـ270 مليون درهم ما يعادل ارتفاعاً بـ31% على أساس سنوي. بعض العوامل التي دعمت أرباح الربع الأول ستتكرر بالربع الثاني، مثل الإيرادات من غير الفوائد، ويعود ذلك إلى زيادة في صافي إيرادات الرسوم والعملات وإيرادات صرف العملات الأجنبية والمشتقات المالية ووحدات الخزينة والخدمات المصرفية".

وتوقع إنغلند أن تكون الإيرادات من غير الفوائد أقل بقليل في الربع الثاني. وتابع"الإيرادات كانت الأفضل على الإطلاق في الربع الأول لذا اعتقد أن المخصصات ستنخفض قليلاً في الربع الثاني، والأرباح ستكون جيدة أو ممتاثلة للربع الأول أو أقل بقليل".

وأشار إلى أن صافي هامش الفائدة لبنك رأس الخيمة الوطني ضعف بقية البنوك عند 5.3%. وتابع "بنك رأس الخيمة الوطني يعمل بطريقة مختلفة عن سائر البنوك في الإمارات، صافي هامش الفائدة ضعف بقية البنوك تقريباً ومعظم البنوك الأخرى تعمل عند 2,6% و2,7%، والاختلاف يأتي لأن لدينا قروضاً كبيرة للشركات الصغيرة والمتوسطة غير مضمونة، كذلك قروض بطاقات الائتمان كبيرة إلى حد ما، وهي غير مضمونة أيضاً نتيجة لذلك المخصصات ستكون أعلى. مخصصات البنك انخفضت لآخر 3 سنوات، حيث واجهنا وقتاً صعباً عندما كان سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة متضرراً لكن الوضع تحسن تدريجياً".

وكشف أن تريث الفدرالي برفع الفائدة لن يكون سلبيا للبنك.