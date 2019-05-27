حاكم مصرف لبنان: "إشارات إيجابية" في إصلاحات الموازنة

قال رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان المركزي، اليوم الاثنين، بعد اجتماعه مع الرئيس ميشال عون، إن الإصلاحات في الميزانية الحكومية اللبنانية وقطاع الكهرباء "إشارات إيجابية"، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام لبنانية.

وصرح سلامة قائلاً: "الاستقرار مستمر في الليرة والسوق المالية"، وفقاً لما أوردته الوكالة الوطنية للإعلام.

ومن المتوقع أن تُكمل الحكومة مناقشاتها بشأن الميزانية الحكومية لعام 2019، اليوم في جلسة يترأسها عون، بعد وضع اللمسات النهائية على الخطة على مستوى مجلس الوزراء يوم الجمعة. وستُحال الميزانية بعد ذلك إلى البرلمان.

والليرة اللبنانية مربوطة بالدولار عند مستواها الحالي منذ أكثر من عشرين عاماً.