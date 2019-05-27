"ساما" السعودية بين أكبر 10 بنوك مركزية بالعالم

صنفت بيانات مؤسسة (SWF Institute) المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية، مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" بالمرتبة السابعة على مستوى العالم من حيث إجمالي الأصول.

وبلغت أصول مؤسسة النقد العربي السعودي بحسب التصنيف 505.8 مليار دولار تتضمن استثمارات في #أوراق_مالية بالخارج، و #ودائع لدى البنوك بالخارج، ونقداً أجنبياً وذهباً، ونقداً في الصندوق، وموجودات أخرى، بحسب صحيفة مكة.

وتصدر بنك الشعب الصيني قائمة #البنوك_المركزية من حيث إجمالي الأصول بقيمة بلغت 5.33 تريليون دولار، تلاه بنك اليابان بـ 4.95 تريليون دولار، ثم البنوك المركزية في كل من أميركا وسويسرا وإسبانيا وإنجلترا والسعودية وتايوان وكوريا الجنوبية والبرازيل.