بنك رأس الخيمة: لا محادثات اندماج حالياً

أكد بيتر إنجلاند الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني، أن موجة الاندماجات و الاستحواذات في القطاع البنكي الخليجي والإماراتي على وجه التحديد حان وقتها.

ونفى في مقابلة مع "العربية" أن يكون البنك يجري محادثات اندماج في الوقت الحالي، قائلاً: "نحن أكبر بنك للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارات لذا لدينا سبب قوي للبقاء ضمن هذه المساحة. حصتنا السوقية من إجمالي القروض في الإمارات تبلغ نحو 2.5%، لكن كما ذكرت لدينا 35% حصة سوقية في أعمال الشركات الصغيرة و نحو 10%حصة سوقية من بطاقات الائتمان..إذاً نحن مهيمنون إلى حد ما في هذه المجالات وبالتالي فإنه لا بأس لبنك رأس الخيمة الوطني أن يبقى كما هو".

وتابع: "أعتقد أن البنوك الأكبر بحاجة أكثر للاندماج".

وذكّر بتجربة في ماليزيا قائلاً: "لقد ذهبت للعمل في ماليزيا في أواخر التسعينيات..كان عدد البنوك وقتذاك 50 بنكاً محلياً فيما عدد السكان نحو 24 مليون نسمة. وبعد عام 2000 انخفض هذا العدد إلى 10بنوك فقط. أظن أنه لدينا سيناريو مماثل في الإمارات، هناك عدد بنوك كبير مقارنة بحجم البلاد، وكان من البديهي أن نرى موجة من الاندماجات و الاستحواذات، وهذا أمر إيجابي ليس فقط للقطاع بل للاقتصاد ككل".

وحول الخطط المستقبيلية أوضح أن "البنك يبحث عن الفرص بشكل دائم.. في هذه المرحلة نحن دائماً نقيم السوق ولا يبدو أن هناك أي شيء في الأفق".