"السعودي للاستثمار" يعلن إتمام صفقة شراء حصة بنك ميزوهو

أعلن #البنك_السعودي_للاستثمار عن إتمام صفقة شراء كامل حصة المساهم شركة #بنك_ميزوهو المحدودة في البنك السعودي للاستثمار والبالغة 18,749,860 سهما.

تمثل الحصة 2.50% من رأس مال البنك السعودي للاستثمار بمبلغ إجمالي قدره 253,123,110 ريالات سعودية، أي بسعر 13.50 ريال للسهم الواحد حسب موافقة الجمعية العامة الغير عادية والتي انعقدت بتاريخ 21 رجب 1440هـ الموافق 28 مارس 2019.

وفق بيان نشر على موقع "تداول"، قام البنك بتسجيلها كأسهم خزينة.

وكان أعلن مجلس إدارة #البنك_السعودي_للاستثمار الموافقة على شراء البنك لكامل حصة المساهم شركة بنك #ميزوهو المحدودة في البنك السعودي للاستثمار في 31 مارس الماضي.

علماً أن البنك سيقوم بتمويل عملية الشراء من خلال مصادر وأصول البنك الداخلية، ولا ينوي البنك تخفيض رأسماله بأسهم الخزينة، وإنما سيحتفظ البنك بهذه الأسهم كأسهم خزينة ليتم إعادة بيعها للمساهمين في وقت لاحق عن طريق اتباع نفس آلية إصدار أسهم حقوق الأولوية خلال فترة لا تتجاوز 18 شهرا من تاريخ الصفقة، وذلك بعد الحصول على الموافقات المطلوبة إن لزم ذلك.