"ستاندرد آند بورز" ترفع تصنيف مصرف الشارقة الإسلامي

رفعت وكالة #ستاندرد_آند_بورز للتقييم المالي، تصنيفها لمصرف #الشارقة_الإسلامي على المدى البعيد من "BBB+" إلى "A-" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

واستندت خطوة رفع التصنيف الائتماني من الوكالة المالية إلى أهمية الدور الذي يلعبه المصرف في القطاع المالي بدولة الإمارات، وأدائه إضافة إلى تنامي حصته السوقية. كما استندت الوكالة إلى قوة المركز المالي للمصرف، وجودة أصوله ومرونتها، وانخفاض تكلفة المخاطر.

وقال الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، محمد عبد الله في بيان صحافي، إن رفع التصنيف سيعزز قدرة البنك على بناء سياسة مصرفية متينة ووضع مالي قوي ويساعد على التوسعات محلياً واقليمياً.

وأضاف أن مصرف الشارقة الإسلامي يعد أول مصرف تقوم شركة "ستاندرد آند بورز" بترقيته في الإمارات هذا العام، وتأتي هذه الترقية في وقت يواجه فيه الاقتصاد العالمي تحديات كبيرة، ودليلا على تمكن المصرف من مواجهتها واتخاذ الاحتياطات اللازمة للمحافظة على الأصول والودائع ومركزه المالي.

يُذكر أن مصرف الشارقة الإسلامي سجل زيادة بنسبة 7% في صافي الأرباح العام الماضي، مع زيادة قدرها 15.2% و16.5% في إجمالي الدخل التشغيلي وصافي الدخل التشغيلي على التوالي. كما نما إجمالي أصول البنك بنسبة 17%، وزادت الودائع بنسبة 18.5%.