المركزي الفنزويلي: التضخم يصل إلى 130 ألفا في المئة

أعلن البنك المركزي الفنزويلي أن معدل التضخم في البلاد وصل في 2018 إلى 130.060%، في حين انكمش الاقتصاد بين العامين 2013 و2018 بنسبة 47,6%، وذلك في أول بيانات من هذا النوع ينشرها منذ ثلاث سنوات.

وقال المصرف المركزي في بيان إن معدل التضخم وصل في العام 2016 إلى 274,4% وفي العام 2017 إلى 862,6% وفي العام 2018 إلى 130 ألفاً و60,2%.

غير أن هذه الأرقام على ارتفاعها تبقى ضئيلة للغاية إذا ما قورنت بتلك الصادرة عن صندوق النقد الدولي.

وبحسب الصندوق فإن معدل التضخم في فنزويلا وصل في 2018 إلى مليون و370 ألفاً بالمئة، في حين يتوقّع أن يصل إلى 10 ملايين بالمئة في نهاية العام الجاري، وفقا لما نقلته وكالة "فرانس برس".

من جهة ثانية أظهرت بيانات المركزي الفنزويلي أنّ عائدات البلاد من صادرات النفط التي تمثّل 96% من مداخيل الخزينة تراجعت بدورها في 2018 لتبلغ 29,81 مليار دولار.

وكانت هذه العائدات 85,603 مليار دولار في 2013 و71,732 مليار دولار في 2014، حين انهارت أسعار الذهب الأسود واستعرت الأزمة في الدولة الأميركية اللاتينية.

وعلى الرغم من أن أسعار النفط استعادت عافيتها في 2016 إلاّ أن الأمر لم ينسحب على الاقتصاد الفنزويلي وذلك بسبب الهبوط الحاد في الانتاج.

وبحسب البيانات الرسمية فإنّ العرض الفنزويلي من النفط هبط من 3,2 مليون برميل يومياً قبل عشر سنوات إلى 1,03 مليون برميل يومياً في أبريل الماضي.

وهذه هي المرة الأولى منذ ثلاث سنوات التي ينشر فيها المصرف المركزي مثل هذه البيانات.

وكان المصرف، الموالي للرئيس نيكولاس مادورو، توقف قبل ثلاث سنوات عن إصدار هذه البيانات، من دون أن يعطي أي تبرير لذلك.