"بنك المشرق" يدخل منظومة "الرهن الإلكتروني" في دبي

وقعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي اتفاقية تعاون مع بنك المشرق بهدف ترخيص استخدام نظام الرهن الإلكتروني الجديد، وذلك في إطار جهودها لتعزيز استخدام التطبيقات الإلكترونية وأنظمة الأتمتة في معاملاتها.

وقال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك: "إن تطوير وإطلاق نظام الرهن الإلكتروني الجديد يأتي في إطار جهودنا المتواصلة لتعزيز تطبيقات وأنظمة الأتمتة في معاملات الدائرة"، متوقعاً أن يسهم تطبيق تقنيات "البلوك تشين" في خفض أعداد المراجعين إلى مستويات عالية تتناغم مع النسب التي حددتها حكومة دبي للدوائر الحكومية.

وأضاف أن دائرة الأراضي والأملاك في دبي نجحت في تطوير نظام إلكتروني لتسجيل الاجراءات الخاصة بالرهن العقاري يعرف باسم "نظام الرهن الإلكتروني"، وذلك لغرض تسجيل الرهون العقارية وتعديلها إلى جانب الإجراءات المتعلقة بفكها.

وأبدى بنك المشرق استعداداً لاستخدام النظام من أجل تسجيل عقود الرهن العقاري للمتقدمين بطلب الخدمة من الدائرة.