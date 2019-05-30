"تعليم ريت" يحصل على تمويل من "الفرنسي" بـ350 مليون ريال

أعلنت شركة "السعودي الفرنسي كابيتال"، توقيع "صندوق تعليم ريت" اتفاقية تسهيلات مصرفية مع البنك السعودي الفرنسي بتاريخ اليوم، للحصول على تسهيلات ائتمانية متوافقة مع الشريعة الإسلامية بقيمة 350 مليون ريال مقابل ضمان سند لأمر ورهن للعقارات.

وأوضحت الفرنسي كابيال مدير صندوق "تعليم ريت"، في بيان لها على "تداول"، أن هذه التسهيلات تهدف إلى تمويل خطط الصندوق التوسعية من خلال الاستحواذ على أصول عقارية مدرة للدخل تتواجد في جميع مدن المملكة وذلك في قطاع التعليم، بما يتماشى مع استراتيجية استثمار الصندوق ليعود بالنفع على أرباح الصندوق والتوزيعات النقدية من خلال الفارق بين دخل العقارات الجديدة وتكلفة التمويل.

وأشارت إلى أن مدة التمويل تبلغ 7 سنوات، على أن يتم سداد كامل قيمة المبالغ المسحوبة دفعة واحدة في نهاية فترة الاتفاقية ويكون سداد هامش الربح على أساس ربع سنوي يبدأ عند سحب التمويل من البنك لشراء أي عقار مستقبلي للصندوق ويكون بشكل تناسبي حسب المبلغ المسحوب.