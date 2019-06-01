1.1 تريليون ريال أصول الأفراد المودعة لدى بنوك السعودية

بلغت قيمة أصول الأفراد المودعة لدى المصارف السعودية (تعد مطلوبات على المصارف) بنهاية الربع الأول من 2019، نحو 1.1 تريليون ريال، مقابل 617.06 مليار ريال ديون أو مطلوبات للمصارف على الأفراد.

ووفقا لتحليل، استند إلى القوائم المالية للمصارف السعودية بنهاية الربع الأول من 2019، جاء قطاع الأفراد الأكثر إيداعا في المصارف السعودية، والأكثر ربحية للبنوك، مقارنة بـ"قطاع الشركات" و"قطاع الخزينة" و"القطاعات الأخرى"، في حين يعد الأقل اقتراضا من المصارف مقارنة بالقطاعات الثلاثة، بحسب ما ورد في صحيفة "الاقتصادية".

وتغطي أصول الأفراد لدى المصارف ديونهم أو مطلوبات عليهم بنحو مرتين (170 في المائة)، أي أن الأفراد لديهم فائض قيمته 483.96 مليار ريال وهو ناتج طرح أصول الأفراد (مطلوبات على البنوك) وديون الأفراد للمصارف (أصول للمصارف).

وتقوم المصارف بإقراض هذا الفائض للقطاعات الأخرى مثل قطاع "الشركات" و"الخزينة" و"القطاعات الأخرى"، حيث إن هذه القطاعات لديها عجز عند طرح قيمة أصولهم المودعة لدى المصارف من مطلوباتهم.

وقد حققت المصارف من قطاع الأفراد أرباحا هي الأعلى مقارنة ببقية القطاعات الأخرى، حيث بلغت أرباحها من قطاع الأفراد نحو 4712 مليار ريال.

وجاء قطاع "الشركات" الأعلى بقيمة القروض أو الديون (مطلوبات عليه) بنحو 876.16 مليار ريال في حين بلغت قيمة أصوله لدى المصارف نحو 530.09 مليار ريال أي أنه يوجد عجز قيمته 346.07 مليار ريال.

حل بعده قطاع "الخزينة"، حيث بلغت قيمة ما تطالبه به المصارف نحو 729.36 مليار ريال في حين بلغت قيمة أصوله نحو 222.94 مليار ريال أي أن ديونه أكبر من أصوله بقيمة 505.42 مليار ريال.

أما "القطاعات الأخرى" فبلغت قيمة ديونه نحو 54.08 مليار ريال في حين بلغت قيمة أصوله التي لدى المصارف نحو 39.06 مليار ريال، أي أن المطلوبات عليه أكبر من أصوله بقيمة 15.02 مليار ريال.

وبحسب تحليل وحدة التقارير، جاء "مصرف الراجحي" و"البنك الأهلي" الأكثر استقطابا لأصول الأفراد، حيث يستحوذون على نحو 48 في المائة من قيمة أصول الأفراد التي لدى المصارف بنسبة 24.5 في المائة للراجحي و23.8 في المائة للأهلي.

وبلغت قيمة أصول الأفراد لدى "مصرف الراجحي" بنهاية الربع الأول من 2019 نحو 269.21 مليار ريال في حين بلغت قيمة المطلوبات على قطاع الأفراد نحو 191.02 مليار ريال.

أما المخصصات التراكمية للمصارف السعودية بنهاية الربع الأول 2019 فقد بلغت قيمتها نحو 43.364 مليار ريال مقارنة بـ 43.161 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2018 بنمو نسبته 0.5 في المائة.

في حين بلغت قيمة المخصصات التي جنبتها المصارف في الربع الأول من 2019 تنقسم إلى ثلاثة أقسام (مخصصات خسائر الائتمان ومخصصات استثمار ومخصصات لانخفاض في قيمة موجودات أو أصول مالية).

وبلغت قيمة مخصصات خسائر الائتمان خلال الربع الأول من 2019 نحو 2.08 مليار ريال مقارنة بـ 1.639 مليار ريال خلال الفترة نفسها من عام 2018 بنمو نسبته 26.9 في المائة.

في حين بلغت المخصصات الأخرى للمصارف مثل مخصصات الاستثمار نحو 40 مليون ريال أي عكس مخصص خلال الربع الأول من 2019 مقابل 100 مليون ريال مخصص استثمار في الفترة نفسها من العام السابق.

وبلغت مخصصات خسائر انخفاض في قيمة موجودات أو أصول مالية نحو 32 مليون ريال في الربع الأول من 2019 مقابل عكس مخصص قيمته 13 مليون ريال في الربع الأول من 2018.