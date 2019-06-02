 المركزي المصري: السيولة المحلية ترتفع لـ3.7 تريليون جنيه

أشارت بيانات رسمية حديثة إلى استمرار ارتفاع مستوى السيولة المحلية في السوق المصرفي المصري، والذي بدأته من تحرير سوق الصرف وتعويم الجنيه المصري مقابل الدولار في بداية نوفمبر من العام 2016.

وأوضحت البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري أن السيولة المحلية ارتفعت بنهاية شهر أبريل الماضي لتسجل مستوى 3.762 تريليون جنيه مقابل نحو 3.724 تريليون جنيه بزيادة تبلغ نحو 0.038 تريليون جنيه بزيادة تبلغ نسبتها نحو 1.02%.

ووفقاً لبيانات البنك المركزي المصري وعلى أساس سنوي ارتفعت السيولة المحلية بنسبة 11.33% مقابل 3.379 تريليون جنيه في أبريل من العام الماضي.

ووفقاً للبيانات، ارتفع حجم المعروض النقدي خلال شهر أبريل من العام الجاري إلى 881.296 مليار جنيه، مقارنة بنحو 862.588 مليار جنيه في مارس السابق بزيادة تبلغ نحو 81.708 مليار جنيه بنسبة زيادة تقدر بنحو 2.18%.

ويشمل المعروض النقدي كلاً من الودائع بالعملة المحلية والنقد المتداول خارج الجهاز المصرفي.

ويستهدف البنك المركزي المصري خفض السيولة المحلية للسيطرة على التضخم، عبر رفع أسعار الفائدة.

يذكر أن حجم أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي بلغ 44.218 مليار دولار بنهاية أبريل 2019، مقابل 44.112 مليار دولار نهاية مارس 2019.

وقررت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزي المصـري في مايو الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 15.75% و16.75% على الترتيب.

وأضاف البنك المركزي أن لجنة السياسات النقدية قررت أيضاً الإبقاء على كل من سعر العملية الرئيسية عند مستوى 16.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.25%.