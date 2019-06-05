البنك الدولي يمنح الأردن حزمة تمويل بـ1.45 مليار دولار

وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي اليوم الأربعاء، على حزمة تمويل بقيمة مليار و450 مليون دولار أميركي، لمساعدة الأردن على تحفيز النمو الشامل وخلق المزيد من فرص العمل.

وقال البنك في بيان صحافي من واشنطن، إن الحزمة المخصصة لسياسات التنمية وخلق فرص العمل، تساهم من خلال إصلاحات شاملة في إعلان الأردن دولة جاهزة لاستقطاب الاستثمارات.

وأضاف أنه سيتم صرف حزمة التمويل الجديدة على شريحتين متساويتين، لدعم خطة الحكومة الأردنية الاقتصادية الجديدة لتعزيز النمو، ولإتاحة وقت كاف لاستكمال الإصلاحات الإضافية اللازمة التي تعد ضرورية لتحقيق النتائج الكليّة للبرنامج.