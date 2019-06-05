الفيدرالي يترك الباب مفتوحاً مجدداً أمام خفض الفائدة

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إن المركزي الأميركي سيتصرف "حسب الاقتضاء" الذي تفرضه مخاطر الحرب التجارية، تاركاً الباب مفتوحاً لخفض ممكن في أسعار الفائدة الأميركية.

جاء ذلك بعد يوم من إعلان رئيس الفيدرالي في سانت لويس جيمس بولارد، أنه قد يكون هناك ما يبرر خفضاً قريباً لأسعار الفائدة.

وقال باول إن بنك الاحتياطي الفيدرالي يرصد "عن كثب" الآثار المترتبة عن "نزاع تجاري أثر على الأسواق العالمية ويشكل مخاطر على النمو الاقتصادي".

وكانت مؤشرات "وول ستريت" الرئيسية تراجعت بأكثر من 6% في مايو خشية من ركود اقتصادي في ظل عدم ظهور أي مؤشرات عن خفض التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.