قوة الدولار تقلص احتياطي النقد الأجنبي لكوريا الجنوبية

تراجع احتياطي النقد الأجنبي بشكل طفيف في كوريا الجنوبية خلال شهر مايو، جراء تعزيز الدولار الأميركي، بحسب ما ذكره البنك المركزي الكوري الجنوبي، نقلاً عن وكالة الأنباء "يونهاب".

وقال البنك إن "احتياطي النقد الأجنبي بلغ 401.97 مليار دولار أميركي في نهاية مايو، بانخفاض قدره 2.06 مليار دولار عن الشهر الذي سبقه". وكان احتياطي النقد الأجنبي تراجع بمقدار 1.22 مليار دولار في شهر أبريل الماضي.

وأضاف البنك، أنه على الرغم من تراجع الاحتياطي، فإن البلاد تحافظ على ترتيبها التاسع في العالم من حيث حجم احتياطي النقد الأجنبي. ويعزى الانخفاض إلى حد كبير إلى انخفاض قيمة العملات الأخرى مقابل الدولار الأميركي.