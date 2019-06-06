"التمويل المسؤول" يقلص القروض الاستهلاكية في السعودية

تراجعت القروض الاستهلاكية "الشخصية" في السعودية في نهاية الربع الأول من العام الجاري، إلى نحو 337.7 مليار ريال، مقارنة بنحو 339 مليار ريال في نهاية الربع الرابع من 2018، مسجلة انخفاضاً بنسبة 0.4%، بما يعادل 1.3 مليار ريال.

ووفقاً لتحليل صحيفة "الاقتصادية"، الذي استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن انخفاض القروض الاستهلاكية في الربع الأول من 2019 يعد الثاني على التوالي، حيث كانت قد تراجعت بنسبة 1.6% (5.5 مليار ريال) في نهاية الربع الرابع من 2018، مقارنة بـ344.4 مليار ريال في نهاية الربع الثالث من العام نفسه.

وكانت القروض الاستهلاكية قفزت خلال الربع الثالث من العام الماضي، قبل تطبيق مبادئ التمويل المسؤول للأفراد في 12 أغسطس الماضي، المقررة من قبل "ساما"، ومن ثم أخذت في التراجع في الربعين التاليين مع بدء التطبيق.

وفي مبادرة إيجابية، نجحت مبادئ التمويل المسؤول في ضبط القروض الشخصية للأفراد، خاصة التي لا تتماشى مع ملاءتهم المالية وقدرتهم على السداد لاحقاً، وهو ما يحمي الأفراد بشكل كبير من أي احتمالات للتعثر في السداد في المستقبل.

وبحسب "ساما"، تهدف هذه المبادئ إلى تشجيع التمويل المسؤول الذي يلبي الاحتياجات الفعلية للعملاء، خصوصاً تلك المتعلقة بالحصول على المساكن والأصول بدلاً من الأغراض الاستهلاكية، وتعزيز الشمول المالي من خلال توفير التمويل المناسب لجميع فئات المجتمع ومراعاة نسبة التحمل ضمن نطاق يمكن للعميل تحمله.

وبحسب المبادئ، يعد التمويل ممكن التحمل إذا كان إجمالي الالتزامات الشهرية للعميل بعد منح التمويل أقل من صافي الدخل الشهري المتاح.

وصافي الدخل الشهري للعميل هو ناتج خصم الالتزامات الشهرية من إجمالي الدخل الشهري. وإجمالي دخل العميل يشمل الراتب، إضافة إلى 50% من أي مصادر دخل أخرى باستثناء الإعانات الحكومية "مثل حساب المواطن أو الضمان الاجتماعي".