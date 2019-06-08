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المركزي الصيني: مرونة اليوان مفيدة للاقتصاد العالمي

المصدر: العربية.نت
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نقلت وكالة بلومبرغ عن محافظ البنك #المركزي_الصيني، يي قانغ، قوله إن تحلي اليوان "بالقليل من المرونة" يعود بالفائدة على الاقتصادين الصيني والعالمي.

وأضاف محافظ المركزي الصيني، أنه لا يوجد "رقم عددي" لسعر الصرف أكثر أهمية من غيره.

وذكرت بلومبرغ نقلا عن المحافظ قوله، إن الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة ستشكل "ضغطا مؤقتا يخفض قيمة الرنمينبي"، لكنه اعتبر أنه ومع هذه الضغوط و"بعد الجلبة، سيظل الرنمينبي مستقرا جدا وقويا نسبيا مقارنة بعملات الأسواق الناشئة، وحتى بالمقارنة مع العملات القابلة للتحويل".

كلمات دالّة

#المركزي الصيني

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