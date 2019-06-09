إيطاليا واثقة من حل مشكلة الميزانية مع الاتحاد الأوروبي

قال وزير المالية الإيطالي جيوفاني تريا، اليوم الأحد، إنه واثق من قدرته على إبرام اتفاق مع المفوضية الأوروبية بخصوص المالية العامة رغم التهديدات بإجراء تأديبي.

وقال تريا رداً على سؤال بعد اجتماع مجموعة العشرين في اليابان: "أعتقد أننا نستطيع إيجاد حل لأن توجه الحكومة الإيطالية هو الامتثال للقواعد المالية".

وأضاف: "سنحاول توضيح أن برنامجنا سيجعل المالية العامة الإيطالية متوافقة".

وتمسك تريا بتقديرات الحكومة الرسمية لعجز عند 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، لكنه أضاف أن النسبة يمكن أن تكون بين 2.1 و2.2%.

وقال محافظ البنك المركزي الإيطالي إجنازيو فيسكو، إن المخاطر المحيطة بتراكم ديون روما، لم تكن موضع نقاش خلال اجتماع كبار المسؤولين الماليين في مدينة فوكوكا اليابانية.