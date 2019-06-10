ترمب: الرسوم تمنحنا ميزة تنافس هائلة

اعتبر الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب الاثنين أن المصرف المركزي اتّخذ قراراً "مدمراً جداً جداً" للاقتصاد عندما رفع معدلات الفائدة بشكل سريع.

ولطالما انتقد ترمب #الاحتياطي_الفيدرالي ودعا واضعي السياسات فيه لخفض سعر الفائدة المرجعي، وقال في مقابلة مع "سي إن بي سي" "لم يصغوا إلي بكل تأكيد لأنهم ارتكبوا خطأ فادحًا. رفعوا معدلات الفائدة بشكل سريع جداً".

وأشار إلى أن الاحتياطي الفيدرالي وضعه في موقف ضعيف في إطار النزاع التجاري مع الصين، إذ بإمكان رئيسها شي جينبينغ إصدار أوامر للمصرف المركزي ومواجهة تأثير الرسوم التي فرضها ترمب على بضائع صينية بقيمة 250 مليار دولار.

وقال "يجب أن يكون لنا الحق في الحصول على أرضية تنافس منصفة، لكن حتى بدون أرضية تنافس منصفة - نظراً إلى أن الاحتياطي الفيدرالي لدينا مدمر جداً جداً بالنسبة إلينا - نحن نكسب، لأن الرسوم تمنحنا ميّزة تنافسية هائلة".

وأصّر رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول مراراً على أن المصرف المركزي المستقل لا يسمح للضغوط السياسية بالتأثير في قراراته.

ورفع الاحتياطي الفيدرالي، الذي سيعلن قراره المقبل المتعلق بمعدل سعر الفائدة الأسبوع المقبل، المعدل أربع مرّات العام الماضي. لكن باول شدد هذا العام على أن المصرف سيتريّث لمتابعة كيفية تطور الأوضاع الاقتصادية، خصوصا بالنظر إلى تأثير حرب ترمب التجارية مع الصين.

لكن في وقت يظهر الاقتصاد الأميركي مؤشرات تباطؤ، يقول عدد متزايد من خبراء الاقتصاد، بينهم عضو يحق له التصويت في لجنة سياسات الاحتياطي الفدرالي، إن الخطوة التالية ستكون خفض معدلات سعر الفائدة لدعم النمو، على الأرجح هذا العام.

وقال ترمب الذي عيّن ثلاثة من أعضاء مجلس إدارة المصرف بمن فيهم باول في مناصبهم، "لا تنسوا، رئيس المصرف المركزي في الصين هو الرئيس شي. هو رئيس الصين ورئيس المصرف المركزي. بإمكانه القيام بأي شيء يريده".

ويصر الرئيس الأميركي على أن الرسوم الجمركية التي استخدمها سلاحا في النزاعات بشأن السياسة التجارية والأمن القومي والهجرة "هي شيء رائع" كونها تدفع من قبل حكومة أجنبية لخزينة الولايات المتحدة. لكن الواقع أن المستهلكين والشركات في الولايات المتحدة هي الجهات التي تدفعها. لكنه أشار مع ذلك إلى أن "الصين أنهكت تمامًا" بفعل الإجراءات الأميركية.