المركزي التركي يبقي أسعار الفائدة مستقرة

أبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي مستقراً دون تغيير، اليوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، وقال إنه سيحافظ على موقف تشديد السياسة النقدية بهدف احتواء المخاطر، في منحنى التسعير وتعزيز عملية خفض معدلات التضخم.

وأبقي البنك على سعر إعادة الشراء (ريبو) لأجل أسبوع عند 24% بعد أن رفعه بمقدار 11.25 نقطة مئوية العام الماضي. وفي استطلاع أجرته "رويترز"، قال 14 اقتصادياً إنهم يتوقعون استمرار استقرار سعر الفائدة، بينما توقع اثنان خفضها.

وتراجع التضخم السنوي من ذروة 15 عاماً عند 25.24% في أكتوبر، إلى معدل يقل عن التوقعات عند 18.71% في مايو.

ورفع البنك المركزي سعر إعادة الشراء المرة الماضية في سبتمبر لدعم الليرة، في مواجهة أزمة عملة دفعت الاقتصاد إلى الركود. وانكمش الاقتصاد التركي 2.6% على أساس سنوي في الربع الأول من السنة.

وفي العام الماضي، تراجعت الليرة نحو 30% مقابل الدولار، بفعل بواعث القلق من توترات دبلوماسية مع الولايات المتحدة وعلى استقلالية البنك المركزي، في ظل ضغوط من الرئيس رجب طيب أردوغان لخفض تكاليف الاقتراض من أجل دعم النمو.