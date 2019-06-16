"الأول" يودع بنوك السعودية بنفاذ قرار دمجه مع "ساب"

أعلن بنك ساب عن نفاذ قرار دمج البنك الأول في بنك ساب ونقل جميع أصول البنك الأول والتزاماته إلى بنك ساب، وذلك مقابل قيام بنك ساب بإصدار (554,794,522) سهما عاديا بقيمة اسمية تبلغ عشرة (10) ريالات للسهم الواحد لصالح المساهمين في البنك الأول من خلال زيادة رأس ماله المدفوع من 15 مليار ريال إلى 20.54 مليار ريال.

وكذلك زيادة عدد أسهمه من 1.5 مليار سهم إلى 2.05 سهم مدفوعة بالكامل، وذلك بعد أن استوفى كل من بنك ساب والبنك الأول شروط الاندماج المتفق عليها بموجب اتفاقية الاندماج المبرمة بين البنكين والموضحة في تعميم المساهمين ومستند العرض الصادرين من بنك ساب بخصوص صفقة الاندماج.

لا اعتراض من دائني البنك الأول

من جهته، أعلن البنك الأول انتهاء فترة اعتراض الدائنين بنهاية يوم 12-10-1440هـ (الموافق 15-6-2019م) وعدم استلام البنك أي اعتراضات من دائني البنك الأول خلال تلك الفترة.

وسيحق للمساهمين المالكين لأسهم البنك الأول بتاريخ هذا الإعلان والمقيدين بسجل مساهمي البنك الأول لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني فترة تداول تلي هذا الإعلان الحصول على عدد 0.48535396 سهم في بنك ساب ("معامل المبادلة") مقابل كل سهم يملكونه في البنك الأول.

وبحسب ما هو موضح في جدول التواريخ المهمة والمراحل الأساسية لصفقة الاندماج الوارد في تعميم المساهمين، فمن المتوقع أن يتم إلغاء إدراج أسهم البنك الأول في تداول وإدراج أسهم العوض في تداول وتخصيصها لصالح مساهمي البنك الأول المستحقين لها خلال فترة لا تتجاوز سادس فترة تداول تلي هذا الإعلان.

وسيتم استكمال الإجراءات النظامية اللازمة والمتعلقة بتعديل السجل التجاري وترخيص الاستثمار الأجنبي لبنك ساب وشطب وإلغاء السجل التجاري وترخيص الاستثمار الأجنبي للبنك الأول خلال الفترات الموضحة لها في جدول التواريخ المهمة والمراحل الأساسية لصفقة الاندماج الوارد في تعميم المساهمين.

تجدر الإشارة إلى أنه في حال نتج عن عملية احتساب عدد الأسهم المستحقة لأي من مساهمي البنك الأول بناءً على معامل المبادلة كسور أسهم، فسيتم تقريب الرقم الناتج إلى أقل رقم صحيح.

وسيتم تجميع كسور الأسهم وبيعها في تداول بسعر السوق في حينه بالنيابة عن مساهمي البنك الأول المستحقين لها ومن ثم سيتم توزيع المتحصلات الناتجة عن عملية بيع كسور الأسهم على مستحقيها كلاً حسب ما يستحقه، وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثين (30) يوماً من تاريخ إتمام صفقة الاندماج (كما تم تعريفه في تعميم المساهمين).

وسيتم خصم التكاليف المتعلقة بعملية بيع كسور الأسهم من إجمالي متحصلات بيع كسور الأسهم.

تعليق تداول سهم "البنك الأول" بدءاً من اليوم

وأعلنت "تداول" تعليق تداول أسهم البنك الأول في السوق ابتداءً من اليوم الأحد الموافق 16 يونيو 2019 للبدء في إجراءات إلغاء إدراج أسهم البنك من السوق.



استقالة عضوين من مجلس إدارة "ساب".. وتعيين 3 أعضاء جدد

وأصدر مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني "ساب" قراراً بالتمرير على قبول استقالة عدد من أعضائه، بعد نفاذ قرار الاندماج مع "البنك الأول"، وذلك لإيجاد المقاعد الشاغرة اللازمة لتعيين مرشحي "البنك الأول" وفقا لاتفاقية الاندماج.

وأوضح البنك في بيان له اليوم على "تداول"، أن الأعضاء الذين تم قبول استقالتهم هم:

1- الأستاذ/ خالد بن سليمان العليان (رئيس مجلس الإدارة).

2- الأستاذ/ جورج الحيضري (عضو غير تنفيذي – ممثل إتش إس بي سي).

ووافق مجلس إدارة البنك على تعيين الأعضاء التالية أسماؤهم المرشحين من قبل البنك الأول، وفقاً لاتفاقية الاندماج:

1- السيدة/ لبنى سليمان العليان (عضو غير تنفيذي).

2- السيد/ أحمد فريد العولقي (عضو مستقل).

3- السيدة/ ماريا راموس (عضو مستقل).